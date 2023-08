Italbasket, ufficiali anche gli ultimi 2 tagli: ecco i 12 Azzurri per il Mondiale

Al termine dell’amichevole vinta a Ravenna contro Porto Rico, ultima gara della carriera di Luigi Datome su suolo italiano, Gianmarco Pozzecco ha ufficializzato gli ultimi 2 tagli nel roster in vista del Mondiale. Saranno Tomas Woldetensae e Guglielmo Caruso gli ultimi due esclusi dalla spedizione azzurra nelle Filippine, autorizzati entrambi a lasciare il raduno.

Sono quindi stati definiti i 12 Azzurri che disputeranno il Mondiale, con Momo Diouf, Gabriele Procida (stasera 16 punti) e Luca Severini a strappare gli ultimi biglietti per le Filippine. Contro Porto Rico, Woldetensae e Caruso sono stati in campo entrambi per 7′. Il risultato, con la larga vittoria dell’Italbasket, ha permesso al Poz di concedere una passerella ai due giovani azzurri, che sicuramente avranno altre occasioni in futuro per indossare la maglia della Nazionale.

Questa la lista definitiva dei convocati per il Mondiale: Marco Spissu, Stefano Tonut, Nicolò Melli, Simone Fontecchio, Giampaolo Ricci, Matteo Spagnolo, Achille Polonara, Mouhamet Diouf, Luca Severini, Gabriele Procida, Alessandro Pajola, Luigi Datome.

L’Italbasket esordirà al Mondiale contro l’Angola il 25 agosto a Manila, alle ore 10 italiane.