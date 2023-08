Italia U16 d’argento a testa ALTISSIMA: Europeo alla Spagna

Un’Italia d’argento esce a testa altissima dall’Europeo U16 a Sofia, seconda solo a una straordinaria Spagna che vince la finalissima 68-77. I ragazzi di Mengozzi hanno dato battaglia, dando l’impressione più volte di uscire dalla partita ma riuscendo sempre a rifarsi sotto con le unghie e con i denti.

Il primo quarto è equilibrato, con gli spagnoli avanti 19-22 dopo 10′. Gli Azzurri perdono un po’ di terreno nel secondo periodo, quando la Spagna raggiunge il +10 con Balde. Il primo tempo si conclude 32-41, e nel terzo quarto la Roja sembra poter reggere nonostante gli sforzi di Perez e Mathis. Garavaglia (19 punti) sale in cattedra e riporta l’Italia a -3 con 5 punti consecutivi, ma la Spagna allunga nuovamente a +8. Il quarto periodo termina 47-53, Gli Azzurri accorciano nei primi minuti dell’ultimo quarto e Garavaglia fa esplodere di gioia i tifosi italiani quando inchioda la schiacciata del pareggio in contropiede.

We are officially joining the Diego Garavaglia fan club. #FIBAU16Europe x @Italbasket 🇮🇹 pic.twitter.com/28ivBJYTn7

L’Italia ci crede, ma la Spagna ha talento e lo dimostra nel finale, con un break di 14-2 che taglia definitivamente le gambe agli Azzurri, che soccombono sotto le triple di Gulliermo Del Pino, MVP della finale con 22 punti. Per la Spagna era la quarta finale consecutiva all’Europeo di categoria: bissato l’oro del 2019, argento invece nel 2018 e nel 2022.

THEY HAVE DONE IT AGAIN! 🏆🍾

Ladies and gentlemen, your 2023 #FIBAU16EUROPE CHAMPIONS – @baloncestoESP 🇪🇸 pic.twitter.com/Bn4YPCF8Ap

— NextGen Hoops (@NextGenHoops) August 13, 2023