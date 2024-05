MIRACOLO MINNESOTA! Vince gara-7 a Denver e torna alle finali di Conference 20 anni dopo l’ultima volta

I Minnesota Timberwolves hanno rimontato un deficit di 20 punti nel secondo tempo nella decisiva gara che ha eliminato i Denver Nuggets, campioni NBA in carica, per 98 a 90 in un match capolavoro per Minnesota.

I Timberwolves hanno recuperato un disavanzo di 15 punti all’intervallo – la più grande rimonta in una gara 7 nella storia dei playoff NBA – grazie ad Anthony Edwards, che all’intervallo aveva solo 4 punti, nessun rimbalzo e tre assist, ma che ha concluso con 16 punti, 8 rimbalzi e 7 assist.

Minnesota, che ha avuto 23 punti a testa da Karl-Anthony Towns e Jaden McDaniels, è arrivata alle finali della Western Conference per la prima volta in 20 anni con il successo su Denver. Affronteranno i Dallas Mavericks mercoledì sera al Target Center.

Per i Timberwolves si tratta della prima gara 7 da quando, esattamente 20 anni prima, avevano battuto Sacramento al secondo turno. Quella è l’unica altra volta che hanno raggiunto le finali di conference. I Nuggets hanno disputato la loro quinta gara 7 nelle ultime sei stagioni e cercavano di raggiungere per la terza volta le finali di conference in quell’arco di tempo. Purtroppo non sono riusciti a vincere e quindi non ci sarà la sfida tutta europea tra Luka Doncic e Nikola Jokic, anche se comunque ci sarà Rudy Gobert per Minnie ma non è la stessa cosa.

A questo punto non ci resta che vedere come si comporteranno i T’Wolves alle Western Conference Finals e non ci stupiremmo se riuscissero ad arrivare alle Finals contro la vincente di Boston Celtics-Indiana Pacers, con i biancoverdi nettamente favoriti rispetto alla formazione di Indianapolis che ha però vinto gara-7 al Madison Squadre Garden di New York.

