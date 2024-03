La partita della Winner League israeliana tra l’Hapoel Holon e l’Hapoel Tel-Aviv non si è conclusa come le squadre avrebbero voluto poiché dopo il fischio finale è scoppiata una rissa tra i gruppi di tifosi delle due squadre.

Quando la partita era già finita, gli ultras del club di Tel-Aviv hanno attaccato gli ultras dell’Hapoel Holon nella tribuna opposta. Dopo la rissa, durata un paio di minuti, hanno portato via la bandiera degli ultras dell’Holon.

L’azione è stata causata dai cori pre-partita dei tifosi dell’Holon durante la cerimonia in cui è stato onorato il soldato caduto delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) Omri Shwartz, anch’egli tifoso dell’Hapoel Tel Aviv, come riportano i media israeliani. In particolare, gli ultras dell’Holon hanno intonato parole che insultavano l’IDF.

Durante la rissa, diversi membri della sicurezza e della polizia sono rimasti feriti, come riferito da Tomer Givati di Israel Hayom. Tutto è accaduto mentre Danny Franco, coach dell’Hapoel Tel-Aviv, veniva intervistato dalla televisione israeliana Sport5.

Diciamo che, per come si trova in questo momento il Paese israeliano, non ha proprio bisogno di queste risse. Che sono sempre sbagliate, ma lo sono di più in un momento in cui lo sport dovrebbe essere a maggior ragione divertimento.