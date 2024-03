EA7 Milano, Poythress ha una specie di PARALISI FACCIALE: ecco cosa gli è successo

L’Olimpia EA7 Milano questo pomeriggio ha giocato e vinto largamente contro l’Openjobmetis Varese ma non ha schierato Alex Poythress e il motivo ce l’ha spiegato Ettore Messina dopo il derby vinto al Mediolanum Forum di Assago:

“Alex Poythress ha avuto una specie di paralisi alla faccia forse di origine nervosa. Si era sacrificato a Lione, oggi l’abbiamo fermato. Speriamo di riaverlo presto”, ha spiegato il tecnico delle Scarpette Rosse.

Bisogna capire se questa paralisi facciale dell’americano ex Maccabi Tel-Aviv è un qualcosa che riusciranno a risolvere nel giro di qualche giorno oppure se ci vorrà più tempo.

Tutto questo è successo a seguito del suo ritorno dalla Costa d’Avorio, nazione con cui gioca le manifestazioni FIBA, avendo ottenuto il passaporto africano qualche mese fa. Questo gli permette di giocare come Cotonou in Europa e quindi le società non devono spendere un visto da americano per tesserarlo.

La speranza è che Alex Poythress possa essere in campo con l’Olimpia EA7 Milano almeno nel prossimo turno di campionato, ma meglio ancora se dovesse riuscire a dare una mano nell’ultimissima spieggia della stagione dei meneghini in EuroLega contro il Partizan Belgrado. Sarà difficile ma non è impossibile.

