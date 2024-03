Ieri pomeriggio è andato in scena al Mediolanum Forum di Assago un derby tra l’Olimpia EA7 Milano e Varese che non ha mai avuto storia però è arrivata la bella notizia dell’esordio in Serie A di Leonardo Okeke con i prealpini. Infatti il lungo classe 2003 di Monza di proprietà dei meneghini non aveva mai giocato nel nostro massimo campionato prima di questo weekend. Vediamo come si è comportato.

Anzitutto bisogna ammettere che è difficile correre sul e giù per il parquet dopo circa 10 mesi di assenza a causa di un infortunio terribile come quello accaduto all’italiano durante la sua esperienza con la Joventut Badalona. Ancora di più se la tua squadra è sotto di diverse decine di punti. Leonardo Okeke è entrato in campo per la prima volta nella sua carriera in Serie A contro l’Olimpia EA7 Milano a 6 minuti e 34 dalla fine e da quel momento non ha mai lasciato il parquet. Ha chiuso con 2 punti e 1 palla persa in un gara che non aveva veramente nulla da dire.

Nonostante ci fosse grande hype su questo ragazzo, che ricordiamo essere stato votato miglior Under-21 di Serie A2 nel 2022 a soli 19 anni quando era a Casale Monferrato, non aveva mai giocato in Serie A perché aveva fatto la gavetta nel campionato cadetto e l’anno scorso si trovava in Spagna.

Quest’estate ha firmato in prestito a Varese ma solo poche settimane fa è tornato in campo in Serie B dopo il bruttissimo infortunio dello scorso aprile. Ora speriamo che il fratello più piccolo di David possa dare una mano a portare alla salvezza Varese.

