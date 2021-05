Harakiri di Trapani nel finale: Udine passa il turno

2B Control Trapani – Apu OWW Udine 83-84

(24-24; 17-19; 21-15; 21-26)

Nei primi minuti Trapani prova a prendere il comando della gara con i canestri di Corbett e Spizzichini, che dall’arco dei tre punti fissa il punteggio sul risultato di 8 a 5. La penetrazione di Antonutti e 4 punti Foulland alimentano un parziale di 2-8 per gli ospiti, che guadagnano il primo vantaggio della partita. Corbett prima e Mollura poi firmano il sorpasso sul 22-20 per Trapani. Sostanziale equilibrio nella gara fino a quando Trapani si prende un piccolo vantaggio sul 33-30 dopo i punti messi a segno da Miller e Corbett. L’Apu completa la rimonta con 4 punti del suo centro americano.

Renzi firma il contro-sorpasso con il primo canestro della sua partita, mentre Mollura porta a +3 Trapani dalla lunetta. Prima della pausa lunga 5 punti di Italiano e Johnson consentono ai friulani di chiudere in vantaggio sul 41-43.

Udine prova a chiudere la partita con un parziale di 8-0 alimentato dalle triple di Mian e Giuri. Dopo il timeout voluto da coach Parente, Corbett segna il canestro del -7, mentre il gioco da 4 punti di Renzi fisa il punteggio sul 48-51. Gli ospiti non riescono a reagire e due canestri da tre consecutivi di Miller valgono il +3 per Trapani. Udine rientra fino al 62-60, ma Renzi va a segno da tre e Miller converte un potenziale 2+1. Giuri e Foulland combinano 5 punti per un mini-parziale bianconero, ma l’antisportivo fischiato a Mian permette alla squadra siciliana di tornare sul +6. Nel finale Spizzichini sigla il canestro che vale il 77-69, Johnson si sblocca dall’arco e Corbett con 4 punti sigla il +9. Giuri e Johnson sono gli ultimi ad arrendersi e con 12 punti realizzati nell’ultimo minuto vincono la partita.

Tabellini

Trapani: Renzi 13, Spizzichini 5, Erkmaa, Miller 17, Mollura 9, Corbett 21, Pianegonda 6, Palermo 12, Milojevic, Basciano n.e., Tartamella n.e. All. Daniele Parente

Udine: Johnson 20, Deangeli 2, Schina, Antonutti 2, Mian 11, Foulland 17, Giuri 16, Nobile 8, Pellegrino 4, Italiano 4, Mobio n.e., Agbara n.e. All. Matteo Boniciolli

Giornalista e collaboratore da Udine, scrive per BasketUniverso dal lontano febbraio 2014. Grande appassionato del basket a stelle e strisce, con un occhio di riguardo per i suoi Chicago Bulls.