Harrison come Napier: EA7 Milano di nuovo BEFFATA dalla Stella Rossa?

Shaquille Harrison nella giornata di ieri sembrava essere a un passo dal firmare un contratto fino alla fine della stagione con l’Olimpia EA7 Milano ma ora sembra essere molto vicino alla Stella Rossa Belgrado, un po’ come quanto accaduto a Shabazz Napier quest’estate.

Le Scarpette Rosse avrebbero voluto rinnovare l’ex NBA ma poi i serbi hanno offerto più soldi e l’hanno portato a Belgrado. Ecco cosa scrivono dalla Serbia su questa aggiunta a stagione in corso:

“Shaquille Harrison è in trattativa avanzata con la Crvena Zvezda.

Ha avuto colloqui con l’Olimpia Milano, ma la Zvezda ha presentato un’offerta e un ruolo migliori. Il giocatore spera ancora in un contratto in NBA, ma sta lentamente rinunciando a farlo

Ora è una decisione del giocatore”.

🚨 Shaquille Harrison is in advanced negotiations with Crvena Zvezda.

He had talks with Olimpia Milano but Zvezda came with a better offer and role. Player still hopes for a contract in the NBA, but is slowly giving up on it

Now it’s a player decision.#kkcz #EuroLeague #NBA

— Vuk (@DojeVS) November 9, 2023