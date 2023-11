L’esordio di Bradley Beal con i Phoenix Suns in una partita pazzesca

Esordio vincente per Bradley Beal con i Phoenix Suns.

La squadra dell’Arizona batte 116-115 i Chicago Bulls dopo un overtime e conquista la quarta vittoria stagionale, a fronte di altrettante sconfitte. Beal viene lanciato subito in quintetto base e si presenta con una prestazione solida da 13 punti (3/6 da tre, 4/4 in lunetta ma uno 0/6 da due che racconta di una brillantezza ancora lontana), 4 assist e 4 rimbalzi in 23 minuti di utilizzo.

Il canestro decisivo lo firma Jusuf Nurkic (20+17), in evidenza anche il solito Kevin Durant (25+7+9) ma il protagonista assoluto è Grayson Allen, autore di una prestazione da 26 punti con un fantastico 8/13 dalla lunga distanza.

Dall’altra parte non bastano DeRozan (22), Vucevic (26) e LaVine (22), oltre ai 19 di Alex Caruso in uscita dalla panchina.