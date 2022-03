Henry Sims fuori squadra a Treviso, taglio in settimana?

Henry Sims stava giocando un’ottima stagione alla De’ Longhi Treviso, tra campionato e BCL, ma ultimamente qualcosa si è rotto. Ieri sera, nella sconfitta contro Cremona, il centro americano non è sceso in campo per motivi disciplinari, escluso dalla trasferta da coach Menetti. Secondo quanto raccolto da BasketUniverso, Sims sarebbe stato cacciato dall’ultimo allenamento di Treviso e per lui ci sarebbe un taglio in vista.

L’ufficialità della separazione potrebbe arrivare in settimana. In questa stagione, Sims ha mantenuto 12.0 punti e 7.8 rimbalzi di media.

