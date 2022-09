Heurtel giocherà in Russia nonostante la “promessa” alla Francia?

Ufficialmente ancora senza club per la stagione 2022-2023, Thomas Heurtel si unirà alla formazione russa dello Zenit San Pietroburgo, nonostante l’accordo firmato all’inizio della preparazione per EuroBasket 2022?

Alla fine di giugno Thomas Heurtel aveva trovato un concordato con i russi per giocare lì nel 2022-2023. Solo che, all’inizio della preparazione per EuroBasket 2022, la situazione è cambiata. La Federazione francese di pallacanestro ha obbligato tutti i giocatori presenti a firmare un certificato assicurando che non avrebbero giocato in Russia – paese in guerra con l’Ucraina – e in Bielorussia durante la prossima stagione.

Il dubbio incombe sul suo futuro nel club. Prima dell’Europeo diverse informazioni hanno confermato che il suo prossimo futuro si sarebbe adattato bene all’interno del club di proprietà di Gazprom. Le sue prestazioni in Germania sono state abbastanza buone, resta da vedere se basterà a convincere un club a offrirgli uno stipendio simile o vicino per convincerlo a rinunciare il contratto russo.

Sarebbe veramente una notizia che avrebbe dell’incredibile e che porterebbe il playmaker ex Barcelona e Real Madrid a dire per sempre addio ai Blues. Stiamo a vedere se questa indiscrezione di bebasket.fr verrà confermata oppure no dai fatti.

