Houston, John Wall e coach Silas parlano della pallonata di James Harden

Non è un avvio di stagione facile per gli Houston Rockets. Le continue voci di trade riguardo James Harden, oltre all’arrivo in ritardo e in sovrappeso del Barba rispetto all’inizio del training camp, avevano già reso il clima incandescente. L’alterco fra le stella e il rookie Jae’Sean Tate nell’allenamento di qualche ora fa ha reso ancora più esplosiva la situazione.

Il nuovo arrivato John Wall e il neo coach Stephen Silas hanno provato a gettare acqua sul fuoco, di fatto facendo scudo su Harden.

Wall è stato particolarmente diplomatico riguardo il compagno: “Non deve interessarci ciò che fa fuori dal campo, dobbiamo pensare solamente che James viene in palestra ogni giorno ad allenarsi duramente, è uno dei leader dello spogliatoio oltre che una delle guide della squadra, non ci serve nient’altro”.

John Wall says James Harden works hard each day, acts as team leader https://t.co/oiNr2KBmEa — The Rockets Wire (@TheRocketsWire) December 22, 2020

Silas, invece, ha cercato di analizzare gli aspetti positivi della discussione, sottolineando la qualità degli allenamenti: “Abbiamo tanti giocatori competitivi perciò le nostre sedute sono sempre molto intense, come piace a me. Voglio gente combattiva nella mia squadra, finché non si esce fuori dal seminato la cosa mi piace molto”.

Rockets coach Stephen Silas embraces ‘competitive practices’ https://t.co/ZuWbJS4fTy — The Rockets Wire (@TheRocketsWire) December 22, 2020

