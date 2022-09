I 10 giocatori europei più decisivi nella storia della NBA

Gli Europei di basket hanno ricevuto l’attenzione dei media statunitensi grazie al gran numero di giocatori NBA presenti, specialmente le super star Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic e Luka Doncic.

Kevin Pelton, un giornalista di ESPN, ha elaborato un algoritmo che “pesa” le prestazioni dei vari giocatori alla luce dei risultati di squadra raggiunti. In questo modo ha potuto stilare una metrica dei giocatori maggiormente decisivi e in questi giorni ha ristretto il campo agli atleti che hanno giocato almeno un Europeo mentre erano sotto contratto con una franchigia NBA, vale a dire dal 1991 in poi.

Il cronista americano ha così assegnato un punteggio alla capacità di essere incisivi e vincenti ai vari giocatori, con una serie di sorprese, specie per quanto riguarda la classifica degli europei.

10) Luka Doncic – 0,30

8) Peja Stojakovic – 0,32

8) Detlef Schrempf – 0,32

7) Marc Gasol – 0,46

6) Tony Parker – 0,49

5) Rudy Gobert – 0,50

4) Pau Gasol – 0,85

3) Nikola Jokic – 0,94

2) Giannis Antetokounmpo – 1,18

1) Dirk Nowitzki – 1,88