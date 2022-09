Anthony Edwards autore di commenti omofobi, Kareem Abdul-Jabbar: “Le scuse non bastano”

Anthony Edwards nei giorni scorsi è finito in una polemica per aver postato su Instagram una story in cui insultava esplicitamente dei ragazzi apparentemente omosessuali, fermi a parlare per strada. La giovane stella dei Minnesota Timberwolves riprende la scena col cellulare e pronuncia le parole: “Guardate quei queer ass niggas [non traducibile, ndr]. Cos’è diventato questo mondo…”.

Parole che hanno destato subito grande indignazione tanto che Edwards si è immediatamente scusato su Twitter: “Quel che ho detto è stato immaturo, offensivo e irrispettoso, sono incredibilmente dispiaciuto. È inaccettabile che io o qualsiasi altra persona utilizzi un linguaggio così offernsivo, non ci sono scuse. Sono stato cresciuto meglio di così!”.

What I said was immature, hurtful, and disrespectful, and I’m incredibly sorry. It’s unacceptable for me or anyone to use that language in such a hurtful way, there’s no excuse for it, at all. I was raised better than that!

— Anthony Edwards (@theantedwards_) September 11, 2022