I 10 migliori giocatori NBA sui social in questa stagione: numeri ASSURDI

La NBA ha comunicato i giocatori che hanno attratto maggiori attenzioni sui social durante questa stagione.

Si tratta di una classifica che non tiene presente il numero dei followers ma quello (più indicativo) delle visualizzazioni dei contenuti postati dai giocatori sui vari social. I primi quattro si attestato oltre il miliardo di impressions e i primi due arrivano quasi a 2 miliardi.

Davanti a tutti LeBron James con 1,98 miliardi di visualizzazioni, poi Stephen Curry (1,78) e al terzo posto Victor Wembanyama (1,38 miliardi). Numeri pazzeschi per il fenomeno francese a testimonianza dell’impatto incredibile del “fenomeno Wemby”. Al quarto posto Luka Doncic che doppia il quinto, Kyrie Irving. A seguire Nikola Jokic, Anthony Edwards (astro nascente della NBA per quanto riguarda gli atleti “local”), Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum e a chiudere la top ten un altro mostro sacro, Kevin Durant.

The top 10 most-viewed players on @NBA social this season ⬇️ https://t.co/qxgUjKm6E4 pic.twitter.com/ARqnOr6qdb

— NBA Communications (@NBAPR) April 15, 2024