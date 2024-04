Le prime parole di Matilde Villa dopo il Draft WNBA: “Un sogno che si avvera”

Nella notte Matilde Villa è stata selezionata al Draft WNBA.

La stellina azzurra, attualmente alla Reyer Venezia, ha ricevuta la 32a chiamata dalle Atlanta Dream, franchigia che detiene i diritti anche su un’altra giocatrice orogranata, Lorela Cubaj.

Tramite l’ufficio stampa del club orogranata, Matilde Villa, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali dopo l’approdo in WNBA.

Per me è un sogno che si avvera, sono felicissima. Lo vedo come un riconoscimento per tutto il lavoro che ho fatto finora. Poter condividere questo momento insieme alle mie compagne di squadra è stato speciale, siamo un gruppo molto unito e ci supportiamo tanto. Quando è uscito il mio nome ho provato un’emozione fortissima. Con me c’era anche Lorela, essere stata scelta nella sua squadra mi riempie di gioia. Qualche settimana fa mi avevano avvisata che potevo essere inserita all’interno del draft, ero anche consapevole che avrebbero potuto anche non chiamarmi, quindi l’emozione è stata ancora più grande. Ora il focus è sul finale di stagione con la Reyer, che ringrazio per avermi aiutata a crescere in queste due stagioni, siamo a un passo dal nostro obiettivo che è il primo post