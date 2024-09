La saga dell’arena dei Philadelphia 76ers sembra destinata a concludersi presto. Il sindaco Cherelle Parker ha annunciato che la città ha raggiunto un accordo con la squadra per la costruzione di una nuova arena, in attesa dell’approvazione legislativa del Consiglio comunale di Philadelphia.

Mentre si vociferava che i Sixers avrebbero preso in considerazione la possibilità di trasferirsi a Camden, nel New Jersey, la Parker ha annunciato che la sua amministrazione e la squadra hanno trovato un accordo per una nuova arena. Il contratto di affitto del Wells Fargo Center scade nel 2031 e la squadra lavora da anni al progetto di un’arena, denominata 76 Place at Market East, che dovrebbe sorgere nel centro di Philadelphia.

“La mia amministrazione ha raggiunto un accordo con i Philadelphia 76ers per la costruzione di un’arena a Center City e trasmetterò il relativo pacchetto legislativo al Consiglio comunale di Philadelphia perché lo esamini e lo approvi”, ha dichiarato. “Philadelphia, sono orgogliosa. Questo è un accordo storico. È il miglior accordo finanziario mai concluso da un sindaco di Philadelphia per un’arena sportiva locale”.

As your Mayor, I'm speaking from my City Hall office with a very important announcement. I am proud to share that I have made my decision, and an agreement has been reached to ensure that our Sixers are staying home.

I wholeheartedly believe this is the right deal for the People… pic.twitter.com/Fnj19mrBOV

— Mayor Cherelle L. Parker (@PhillyMayor) September 18, 2024