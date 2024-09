Quali sono stati i primi tweet di Adrian Wojnarowski dopo il ritiro?

I fan dell’NBA e i membri dei media stanno ancora affrontando la notizia del ritiro di Adrian Wojnarowski, Senior Insider di ESPN, dal settore giornalistico.

Wojnarowski, noto per le sue affidabili relazioni sulle notizie NBA e per le sue “Woj bombs”, si lascia alle spalle il suo impegno su X (ex Twitter) per diventare il GM della squadra di basket maschile di St. Bonaventure. Tuttavia, mercoledì Wojnarowski ha attirato l’attenzione sui social media con i suoi primi tweet dopo il grande annuncio.

Invece delle solite “Woj bombs”, Wojnarnowski ha risposto ad alcune persone che hanno riflettuto sulla sua carriera di giornalista sportivo e sui suoi nuovi impegni:

Thank you @stephenasmith and @MollyQerim. Best of the best. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 19, 2024

Let’s go! — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 19, 2024

❤️ — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 18, 2024

Adrian Wojnarowski ha ringraziato i suoi colleghi di ESPN, Stephen A. Smith, Molly Qerim e Bobby Marks, per le loro riflessioni dopo il suo ritiro. Erano solo alcune delle tante persone con cui ha lavorato e che ha conosciuto durante la sua carriera di giornalista. Inoltre, ha risposto a un messaggio del programma di basket di St. Bonaventure, rivelando la sua eccitazione per il suo nuovo ruolo.

La nuova vita di Adrian Wojnarowski sembra aiutarlo a servire la sua alma mater e a garantirgli un maggiore equilibrio tra lavoro e vita privata. Sarà emozionante continuare a seguire il suo percorso dopo l’incredibile carriera di giornalista sportivo.

