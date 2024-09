Pozzecco è sicuro: “Gianni Petrucci ha ancora tanto da dare al basket”

Fra qualche mese ci saranno le elezioni del presidente della FIP. L’uscente Gianni Petrucci dovrà vedersela con lo sfidante Guido Valori.

Il CT della Nazionale, Gianmarco Pozzecco, ha annunciato il suo appoggio a Petrucci. Fra i due si è creato un bel rapporto di amicizia e affetto, come ha spiegato lo stesso coach.

Sostengo Petrucci e sarebbe ipocrita fare il contrario. Per lui nutro un affetto che va al di là del rapporto personale. Prende le sue decisioni con il cuore ma anche con cognizione di causa, credo che abbia ancora molto da dare al movimento. Negli anni abbiamo fatto un buon lavoro: nel 2022 siamo usciti dagli Europei con la Francia, nel 2023 eliminati dai Mondiali dagli Stati Uniti, le due squadre che si sono giocate l’oro olimpico. Per giudicare l’impatto di un giocatore ci si basa sui numeri e sui risultati, per un allenatore è più difficile perché ci sono anche tante variabili, oltre agli indicatori palesi.