I Boston Celtics hanno 3 giocatori attualmente indisponibili per i protocolli anti-Covid

I protocolli anti-Covid continuano a fermare diversi giocatori NBA, i Boston Celtics in particolare a causa di essi hanno attualmente 3 indisponibili. Robert Williams, centro al suo terzo anno in biancoverde, sarebbe risultato positivo al Covid-19 e, a causa del tracciamento del contagio, sono stati fermati precauzionalmente anche Tristan Thompson e Grant Williams.

I Celtics saranno senza questi 3 giocatori per i prossimi impegni, mentre hanno recuperato oggi Carsen Edwards, che era stato fermato nei giorni scorsi per gli stessi motivi.

Further update: Celtics say Carsen Edwards is listed available and was not a close contact trace. Thompson, Robert Williams and Grant Williams will be required to quarantine for at least seven days. https://t.co/obp7OTRzij

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 8, 2021