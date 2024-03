I Boston Celtics infrangono diversi record nel DOMINIO da 52 punti di scarto contro gli Warriors

I Boston Celtics ricordano i Golden State Warriors che alzano il Larry O’Brien Trophy sul parquet del TD Garden. Questo è solo uno dei motivi per cui i C’s hanno assolutamente dominato domenica pomeriggio, distruggendo i Dubs per 140 a 88.

Nonostante la partita fosse stata annunciata come un incontro di prestigio, è sfuggita rapidamente di mano. I Celtics hanno preso un vantaggio di 22 punti nel primo quarto contro gli Warriors e poi hanno registrato il loro più grande vantaggio all’intervallo (44 punti) nella storia della franchigia, chiudendo sopra 82 a 38.

Celtics-Warriors was tied at 21-21 with 6 minutes remaining in the first quarter.

Boston ended the first half on a 61-17 run and lead Golden State by 44 at HALFTIME 🤯 pic.twitter.com/UKCQR5c4zZ

