Jaylen Brown risponde alla strategia “IRRISPETTOSA” degli Warriors su di lui

Jaylen Brown, stella dei Boston Celtics, non è mai stato considerato un tiratore nella sua carriera cestistica ma ieri ha smentito tutti contro gli Warriors. Al college tirava solo con il 29,4% dalla lunga distanza e, sebbene ci sia andato vicino, non ha mai tirato meglio del 40% da tre punti in NBA. Tuttavia, una squadra non deve assolutamente lasciarlo libero da oltre l’arco.

I Golden State Warriors non hanno ricevuto il promemoria domenica pomeriggio, quando Brown li ha massacrati, e i Celtics hanno prevalso 140 a 88 in una storica sconfitta da 52 punti. L’allenatore degli Warriors, Steve Kerr, deve aver detto ai suoi ragazzi di lasciar perdere Brown, visto che l’All-Star 2024 è stato lasciato più volte da solo sul perimetro.

Per la gioia dei tifosi dei Celtics, Brown ha fatto pagare agli Warriors questa loro supponenza. Ha realizzato 5 delle sue 10 triple e ha concluso la partita con 29 punti in soli 22 minuti.

Draymond Green ha ammesso che la copertura morbida faceva parte del piano della sua squadra. Ma ha semplicemente detto che non ha funzionato, secondo Jared Weiss di The Athletic. Quando i giornalisti hanno chiesto a Brown della difesa selettiva di Golden State, è stato breve ma non ha nascosto i suoi veri sentimenti:

“Ho pensato che fosse irrispettoso, ma ne abbiamo approfittato”, ha detto Jaylen Brown sulla morbidezza della difesa degli Warriors nei suoi confronti.

Anche se Brown non è una famosa minaccia da tre punti, sta tirando con un efficiente 50,1% dal campo e ha realizzato almeno una tripla nelle sue ultime sette partite prima dell’attesissima sfida con gli Warriors. In questa stagione ha dimostrato chiaramente che lasciarlo sempre libero non è una buona idea. Quando Golden State l’ha compreso, era ormai troppo tardi.

