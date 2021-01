Dopo il rinvio della gara di ieri notte contro Miami, i Boston Celtics non scenderanno in campo nemmeno domani contro i Chicago Bulls a causa dell’assenza di un numero elevato di giocatori che non gli consentirebbero di schierarne il minimo di 8. La NBA ha annunciato questa decisione poco fa, insieme all’altro rinvio di oggi, quello della partita tra Dallas e New Orleans.

Salgono così a 4 le partite stagionali fin qui rinviate per Covid-19 o relativi protocolli di sicurezza.

NBA has postponed Celtics-Bulls on Tuesday too, league says. Source says Boston remains short the necessary players. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 11, 2021

