La NBA ha deciso di rinviare la gara di stanotte tra Dallas Mavericks e New Orleans Pelicans

Il Covid e i protocolli di sicurezza fanno la terza vittima di questa stagione NBA, la seconda consecutiva: la Lega ha disposto il rinvio della gara in programma stanotte tra Dallas Mavericks e New Orleans Pelicans, che tra le altre cose sarebbe stata il debutto stagionale di Kristaps Porzingis.

Nei giorni scorsi i Mavs erano stati colpiti dalla pandemia, con le positività di Maxi Kleber e di uno tra Jalen Brunson, Dorian Finney-Smith e Josh Richardson, tutti e tre già in isolamento. A quanto pare Dallas non avrebbe 8 giocatori disponibili da mandare in campo nonostante il rientro di Porzingis.

È la terza partita dell’anno che la NBA è costretta a rinviare dopo quella di fine dicembre tra Oklahoma City e Houston e quella di ieri tra Boston e Miami.

Breaking: The Mavericks-Pelicans game has been postponed because Dallas doesn't have the eight eligible players, according to ESPN and multiple reports. pic.twitter.com/eftr43ev4U

— SportsCenter (@SportsCenter) January 11, 2021