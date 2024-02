I Boston Celtics si rinforzano: trade con Memphis per Xavier Tillman

I Boston Celtics probabilmente non faranno grosse mosse tra oggi e domani, giorno della trade deadline, ma hanno poco fa chiuso uno scambio con i Memphis Grizzlies per rinforzare il frontcourt. In biancoverde arriva Xavier Tillman, centro classe 1999 al suo quarto anno in NBA. Quest’anno, complici i tanti infortuni di Memphis, il lungo sta giocando oltre 20′ di media con 6.0 punti e 4.7 rimbalzi a partita.

Nell’ambito della trade, Boston cede ai Grizzlies due scelte del secondo turno al Draft: una del 2027 via Atlanta e l’altra del 2030 via Dallas. Tillman, che sarà free agent la prossima estate, sarà la riserva di Porzingis e Horford.

The Celtics are sending a 2027 second via Atlanta and a 2030 second via Dallas to the Grizzlies, sources tell ESPN. Boston gets Tillman, a young, versatile frontcourt player who gives them some depth for a championship run. https://t.co/29KABsBums

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 7, 2024