Detroit è LITTLE ITALY: arriva anche Simone Fontecchio, nello scambio Gabriele Procida

Dopo Danilo Gallinari, si allarga la comunità italiana nel roster dei Detroit Pistons: come riportato da Adrian Wojnarowski la franchigia ha preso Simone Fontecchio, che era in partenza dagli Utah Jazz e in giornata era stato accostato ad alcune contender. I Pistons sono l’esatto opposto di una contender, ma secondo il giornalista di ESPN vorrebbero puntare sull’azzurro che sarà restricted free agent la prossima estate.

In cambio, i Jazz ricevono Kevin Knox, una scelta del secondo turno 2024 via Wizards e soprattutto i diritti su Gabriele Procida, scelto al Draft 2022 con la scelta numero 36. Quest’ultimo non ha mai indossato la maglia di Detroit e attualmente milita nell’Alba Berlino in EuroLega, ma non è escluso che nei prossimi anni venga chiamato proprio dalla NBA, quando sarà più maturo.

Non è comunque detto che gli italiani a Detroit saranno due anche domani: Gallinari resta un nome da tenere d’occhio in uscita, il suo contratto scade in estate e potrebbe fare spazio proprio a Fontecchio nelle rotazioni dei Pistons.

Kevin Knox, 2024 second-round pick via Wizards and draft rights to Gabriele Procida to go Jazz in deal, sources tell ESPN. https://t.co/GZuvVMbfcb — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 7, 2024

“Fontecchio sarà restricted free agent in estate e i Pistons lo hanno preso per farne parte del loro gruppo a lungo termine. Aveva tanti pretendenti alla trade deadline” ha scritto Wojnarowski. In questa stagione ai Jazz, l’azzurro aveva guadagnato il posto in quintetto e stava segnando 8.9 punti di media in poco più di 23′ a partita.