I Boston Celtics vogliono spendere la Trade Exception: obiettivo un’ala della Western Conference?

I Boston Celtics hanno ancora una Trade Exception da oltre 28 milioni di dollari, la più alta di sempre in NBA, generata dallo scambio che ha portato Gordon Hayward a Charlotte. I biancoverdi hanno un anno per utilizzarla e potrebbero decidere di farlo nel prossimo mese, quello che ci separa dalla trade deadline.

In particolar modo, secondo The Athletic, un giocatore che i Celtics avrebbero adocchiato sarebbe Harrison Barnes, ala dei Sacramento Kings che in questa stagione sta mantenendo 16.7 punti e 6.5 rimbalzi di media. Il veterano, vincitore di un anello con gli Warriors, andrebbe a rinforzare la squadra di Brad Stevens che ha iniziato l’annata con un record di 14-11, tuttavia i Kings non sembrerebbero troppo convinti di privarsene.

Barnes in questa stagione guadagna 22.2 milioni di dollari, che potrebbero essere quindi del tutto assorbiti dalla Trade Exception. L’accordo con Sacramento scadrà soltanto nel 2023, anche se lo stipendio sarà a calare nei prossimi due anni.

