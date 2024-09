I Brooklyn Nets danno fiducia al giovane cinese Yongxi Cui

I Brooklyn Nets hanno firmato con un two-way contract l’ala Yongxi “Jacky” Cui. I termini dell’accordo non sono stati resi noti, come da regolamento della squadra.

Cui si unisce a Brooklyn dopo essere stato scartato nel Draft NBA 2024. Il 21enne ha partecipato alla NBA 2K25 Summer League con Portland a Las Vegas, dove ha giocato tre partite come riserva.

Prima di entrare nel Draft NBA, Cui ha giocato due stagioni (2022-24) con i Guangzhou Loong Lions della Chinese Basketball Association (CBA). In 99 partite in carriera (76 da titolare), ha registrato medie di 14,1 punti con il 45,3% di tiri dal campo, il 36,2% da 3 punti e l’80,9% dalla linea del tiro libero, 5,8 rimbalzi, 2,9 assist e 1,7 rubate in 32,9 minuti di gioco.

Durante la stagione 2023-24, Cui si è guadagnato gli onori della CBA Domestic First Team e ha guidato i Loong Lions in punti (883), rimbalzi (328), rubate (89) e minuti (1.934), mentre si è classificato tra i primi cinque per quanto riguarda i tiri da tre punti realizzati (97 – secondo), gli assist (173 – secondo), i tiri liberi realizzati (144 – terzo) e le stoppate (21 – quarto). Il nativo di Nanning, in Cina, ha rappresentato il suo Paese in diverse competizioni internazionali, tra cui la FIBA Basketball World Cup 2023. Prima di entrare nei ranghi professionali, Cui ha frequentato la NBA Global Academy di Canberra, in Australia.

Fonte: NBA.com

