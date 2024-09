L’Arabia Saudita vuole comprarsi (parte) dell’EuroLega

L’EuroLega sta cercando attivamente di vendere una quota di minoranza dell’azienda e un fondo d’investimento dell’Arabia Saudita è uno dei principali acquirenti.

Secondo quanto riportato da Ivan Levingston e Samuel Agini del Financial Times, SURJ Sports Investment, un fondo d’investimento gestito dal Public Investment Fund, un fondo patrimoniale saudita, sta cercando di acquistare una quota dell’EuroLeague.

La quota di minoranza dell’EuroLega è valutata circa 1 miliardo di euro e dall’Arabia Saudita non hanno troppi timori a spenderli.

EuroLeague Commercial Assets sta cercando di vendere circa un terzo dell’intera attività, che comprende sia l’EuroLeague che l’EuroCup, fanno notare Levingston e Agini. General Atlantic, una società americana di growth equity, avrebbe aderito all’offerta.

Il principale avversario di SURJ Sports Investment nel processo è BC Partners, una società di investimento britannica, come riporta il Financial Times. L’EuroLeague si avvale della banca d’investimento LionTree per facilitare il processo.

Le trattative sarebbero in fase avanzata, ma non è stato ancora preso alcun impegno.

Attraverso le sue società, PIF ha acquistato la quota di controllo della squadra di calcio del Newcastle e ha creato la famigerata LIV Golf League. PIF ha anche contattato i giganti del tennis ATP e WTA con l’interesse di acquistare l’intero tour di tennis.

Il Financial Times riporta inoltre che PIF ha spostato l’attenzione sugli investimenti in operazioni che potrebbero vedere un potenziale reinvestimento nella regione attraverso progetti o dipendenti.

