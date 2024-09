Trapani Shark, il TAR conferma il DASPO a Valerio Antonini: la sua risposta

Come riportato da BolognaBasket, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) qualche giorno fa ha confermato il DASPO a Valerio Antonini per i fatti accaduti durante le finali per la promozione in Serie A tra Fortitudo Bologna e Trapani Shark. Il provvedimento era stato emesso lo scorso 13 luglio. Qui potete leggere l’intera ordinanza 296/2024 firmata da Paolo Carpentieri, Paolo Amovilli e Alessio Falfieri.

Considerata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna Bologna (Sezione Prima) respinge la suinidicata domanda cautelare. Spese compensate.

L’ordinanza parla di comportamenti provocatori da parte di Valerio Antonini nei confronti del pubblico di casa.

La notizia ovviamente non ha fatto piacere al diretto interessato. Antonini infatti da mesi critica il DASPO a lui inflitto, a suo modo di vedere ingiusto e viziato da “campanilismi”. Stesso termine usato anche nella nota ufficiale apparsa in mattinata sui canali della Trapani Shark. Nella nota, il patron granata ha annunciato che, dopo aver consultato i propri legali, farà ricorso nuovamente, stavolta al Consiglio di Stato con sede a Roma.

In relazione alle notizie di stampa diffuse nelle ultime ore relative al procedimento pendente presso il TAR di Bologna, il Presidente della società Trapani Shark Valerio Antonini, dopo avere consultato i suoi legali avv. Carlo Massimo Zaccarini e avv. Gabriele Bordoni precisa che il provvedimento del TAR di Bologna è di rigetto della richiesta di sospensiva del Da.Spo. La sospensiva come è noto non riguarda il merito del giudizio: il procedimento di merito verrà celebrato e deciso prossimamente secondo i tempi specifici del giudizio. In ogni caso, a giudizio dei legali, sussistono le condizioni per impugnare il provvedimento di rigetto della sospensiva davanti al Consiglio di Stato che ha sede a Roma dove è lecito attendersi un giudizio più sereno, non inficiato da campanilismi. Fonte: Trapani Shark

Il contenzioso tra Bologna e Antonini non finisce dunque qui: ci sarà un altro grado di giudizio da superare, per capire se il DASPO verrà davvero applicato o meno.