I Chicago Bulls si liberano di due guardie dopo le recenti acquisizioni di Ivey e Simons

Come previsto, i Chicago Bulls fanno un’altra operazione dopo le due di martedì per alleggerire notevolmente un reparto esterni ingolfato dagli arrivi di Jaden Ivey, Mike Conley Jr e Anfernee Simons. Sia Coby White che lo stesso Conley sono stati infatti ceduti agli Charlotte Hornets.

White lascia così Chicago dopo 7 stagioni in maglia Bulls, l’unica franchigia in cui ha giocato da quando è stato selezionato alla 7° scelta assoluta nel Draft 2019. In questa stagione stava viaggiando a 18.6 punti di media in 29 partite, contribuendo in modo significativo all’attacco di Chicago nonostante vari problemi fisici. In cambio i Bulls ricevono Collin Sexton, che porta esperienza e punti nel backcourt, Ousmane Dieng, giovane ala con potenziale (arrivato a Charlotte praticamente contemporaneamente dai Thunder per Mason Plumlee e subito girato a Chicago) e tre scelte al secondo giro del Draft NBA.

Per i Bulls questo scambio si inserisce nel quadro di una profonda ristrutturazione del roster: dopo aver già mosso pedine come Nikola Vucevic e aver aggiunto giocatori come Ivey e Simons, Chicago continua a riallineare ruoli e costi. Dal punto di vista degli Hornets, l’arrivo di White aggiunge un realizzatore capace di creare per sé e per gli altri, e un atleta che può inserirsi in un gruppo già competitivo guidato da LaMelo Ball e Brandon Miller, che sta risalendo la classifica e ora è alle porte del Play-ingrazie ad una serie di 7 vittorie consecutive.

I dettagli della trade: