coby white chicago bulls

I Chicago Bulls si liberano di due guardie dopo le recenti acquisizioni di Ivey e Simons

Home NBA News
Francesco ManziLascia un Commento su I Chicago Bulls si liberano di due guardie dopo le recenti acquisizioni di Ivey e Simons

Come previsto, i Chicago Bulls fanno un’altra operazione dopo le due di martedì per alleggerire notevolmente un reparto esterni ingolfato dagli arrivi di Jaden Ivey, Mike Conley Jr e Anfernee Simons. Sia Coby White che lo stesso Conley sono stati infatti ceduti agli Charlotte Hornets.

White lascia così Chicago dopo 7 stagioni in maglia Bulls, l’unica franchigia in cui ha giocato da quando è stato selezionato alla 7° scelta assoluta nel Draft 2019. In questa stagione stava viaggiando a 18.6 punti di media in 29 partite, contribuendo in modo significativo all’attacco di Chicago nonostante vari problemi fisici. In cambio i Bulls ricevono Collin Sexton, che porta esperienza e punti nel backcourt, Ousmane Dieng, giovane ala con potenziale (arrivato a Charlotte praticamente contemporaneamente dai Thunder per Mason Plumlee e subito girato a Chicago) e tre scelte al secondo giro del Draft NBA.

Per i Bulls questo scambio si inserisce nel quadro di una profonda ristrutturazione del roster: dopo aver già mosso pedine come Nikola Vucevic e aver aggiunto giocatori come Ivey e Simons, Chicago continua a riallineare ruoli e costi. Dal punto di vista degli Hornets, l’arrivo di White aggiunge un realizzatore capace di creare per sé e per gli altri, e un atleta che può inserirsi in un gruppo già competitivo guidato da LaMelo Ball e Brandon Miller, che sta risalendo la classifica e ora è alle porte del Play-ingrazie ad una serie di 7 vittorie consecutive.

I dettagli della trade:

  • Charlotte riceve Coby White, Mike Conley Jr
  • Chicago riceve Collin Sexton, Ousmane Dieng, tre scelte del secondo turno al Draft
Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

simons chiago bulls

Due scambi per i Chicago Bulls: arrivano Anfernee Simons, Mike Conley e non solo

Francesco Manzi
schroder

Cavs e Kings chiudono una trade: Dennis Schroder scambiato per l’ottava volta

Francesco Manzi
benny the bull

La mascotte Benny The Bull cambia numero di maglia in onore di Derrick Rose

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.