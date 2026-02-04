Chris Paul al centro di una trade: finisce a Toronto, ma non si unirà alla squadra

Alla vigilia della trade deadline NBA, anche Chris Paul finisce al centro del mercato, coinvolto in uno scambio a tre squadre tra Toronto Raptors, Los Angeles Clippers e Brooklyn Nets. Un’operazione meno clamorosa di quanto possa suggerire il nome, ma significativa per capire le logiche che stanno guidando molte franchigie in questa fase della stagione.

Paul lascia i Clippers dopo una seconda esperienza a Los Angeles mai davvero decollata. Il suo ruolo si era progressivamente ridotto fino all’esclusione dalle rotazioni con settimane passate lontano dal parquet. La trade che lo porta formalmente a Toronto, però, non nasce da esigenze tecniche: i Raptors non lo considerano parte del progetto sportivo e, secondo quanto filtrato, non è previsto che il playmaker si unisca realmente alla squadra. Verrà tagliato oppure inserito in qualche altro scambio entro la deadline di domani.

Lo scambio risponde soprattutto a necessità economiche. Toronto utilizza il contratto di Paul per sistemare il proprio monte salari ed evitare la luxury tax, cedendo Ochai Agbaji, una futura scelta al secondo giro e cash ai Brooklyn Nets. I Nets da parte loro incassano un asset e flessibilità, mentre i Clippers riescono a liberarsi di un contratto, ottenendo i diritti su Vanja Marinkovic e alleggerendo sensibilmente i conti. In questo contesto, Paul diventa quasi un elemento di passaggio, più utile come ingaggio che come presenza in campo: la sensazione è che questa mossa dica più delle squadre coinvolte che del giocatore. Toronto e Los Angeles agiscono con l’obiettivo di ottimizzare risorse e flessibilità, Brooklyn sfrutta l’occasione per aggiungere valore, mentre Paul resta in attesa, consapevole che il suo percorso NBA è ormai vicino alla conclusione: il veterano, uno dei migliori playmaker di sempre, ha già annunciato che si ritirerà al termine della stagione.

I dettagli della trade: