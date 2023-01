I Dallas Mavericks tagliano Kemba Walker

È durata poco l’avventura di Kemba Walker ai Dallas Mavericks. La franchigia ha poco fa deciso di tagliare il giocatore, il cui contratto sarebbe diventato garantito per l’intera stagione a partire da domani. Walker ha giocato solo poche settimane a Dallas, realizzando anche 32 punti contro Cleveland il 18 dicembre.

La point guard continua a non trovare una dimora a lungo termine, visto che nelle ultime tre stagioni è passato da Boston, Oklahoma City, New York, Detroit e Dallas. Kemba Walker nelle 9 gare disputate con i Mavs ha segnato 8.0 punti di media. I texani daranno più spazio a McKinley Wright IV, che ha un two-way contract, e al rookie Jaden Hardy, che ha segnato 15 punti in 15′ ieri notte contro i Celtics.

Sources: Mavs are waiving Kemba Walker, whose salary would have become guaranteed Saturday. Two-way G McKinley Wright IV has earned minutes and Mavs also want to leave path for rookie Jaden Hardy to get playing time. Walker had 32-point game for Mavs and was ultimate pro.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) January 6, 2023