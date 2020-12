I Golden State Warriors perdono Marquese Chriss per il resto della stagione

È durata solo 2 partite la stagione di Marquese Chriss: il lungo dei Golden State Warriors ha riportato una frattura al perone e tornerà direttamente l’anno prossimo, come riportato da Shams Charania.

Warriors center Marquese Chriss has suffered a broken right leg (fibula) and will miss remainder of the season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 27, 2020