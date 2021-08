I Lakers rinnovano il contratto di coach Frank Vogel

Dopo i dubbi dei giorni scorsi, i Los Angeles Lakers hanno ufficializzato il prolungamento del contratto di coach Vogel.

Il vecchio contratto di Frank Vogel, un triennale firmato all’inizio della stagione 2019-2020, sarebbe terminato proprio quest’anno, ecco perché la franchigia della California si è mossa per blindare il capo allenatore che l’anno scorso li ha traghettati verso la vittoria del 17° titolo NBA.

One more thing: Congrats on your contract extension, Coach V! pic.twitter.com/hqJZASgIiT — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 7, 2021

I termini del nuovo accordo non sono ancora stati rilasciati. Vogel ha un record di 94-49 in stagione regolare nelle sue due stagioni con i Lakers, mentre è 18-9 in postseason.