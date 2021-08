Damian Lillard ha giocato le Olimpiadi con un infortunio all’addome

Secondo quanto riportato da Shams Charania, Damian Lillard avrebbe giocato tutte le Olimpiadi con un infortunio all’addome.

Nonostante l’infortunio, il play dei Trail Blazers voleva continuare a giocare per aiutare Team USA a vincere la medaglia d’oro. Lillard ha chiuso il torneo olimpico con 11.2 punti di media a gara, 3.2 assist e 2.7 rimbalzi in circa 24 minuti di gioco.

Ora, una volta tornato negli Stati Uniti, l’infortunio di Lillard sarà valutato più attentamente, anche in vista della prossima stagione.

Sources: Damian Lillard played through an abdomen injury during Team USA’s Tokyo Olympics run, which will require further testing upon return to the States. Lillard wanted to continue playing to help USA capture the gold medal.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 7, 2021