I Lakers VOGLIONO i playoff senza passare dal Play-In

Con la vittoria di questa notte dei Los Angeles Lakers sui Cleveland Cavaliers, la franchigia della California ha superato i Sacramento Kings in classifica e ora sono ottavi, dentro al Play-In a un passo dai playoff matematici. Infatti il sesto posto in graduatoria, attualmente occupato dai Phoenix Suns, è a portata di mano perché i Lakers sono 45-33 mentre la franchigia dell’Arizona è 46-31. Quindi una vittoria in più con una gara in meno.

Mancano solo 4 match al termine della regular season e i californiani hanno delle gare toste, Memphis Grizzlies a parte, perché devono affrontare in casa prima i Minnesota Timberwolves, in lotta per il primo posto in classifica a Ovest con i Denver Nuggets, poi i Golden State Warriors, sempre alla Crypto.com Arena, a caccia del Play-In Tournament, e infine i Pelicans a New Orleans, che sono più o meno nella situazione di classifica di LeBron e compagni.

Insomma, è difficile. Molto difficile. Ma non impossibile. Servono una serie di incastri mica da ridere però ora possiamo dire che questi Lakers saranno tra i favoriti al Play-In e, qualora ci dovessero arrivare, una mina vagante ai playoff, la classifica squadra che non vorresti mai incontrare, soprattutto se sei giovane come OKC o Minnesota.

Leggi anche: Perché Darko Milicic e Carmelo Anthony litigano ancora a distanza di 21 anni?