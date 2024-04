Pesaro e Brindisi, oggi VITTORIA o RETROCESSIONE?

Quest’oggi Pesaro e Casa Brindisi si devono giocare il tutto per tutto, altrimenti le loro stagioni potranno dirsi concluse o quasi. I pesaresi sono di scena a Sassari contro una Dinamo che è praticamente salva, anche se manca ancora la matematica. I pugliesi giocheranno invece al PalaPentassuglia contro Treviso, che ora è a 3 successi in più di Pesaro e Brindisi.

Naturalmente anche in caso di sconfitte nel turno odierno né la VL né la Stella del Sud sarebbero matematicamente retrocesse. Però le speranze di salvezza sarebbero ridotte al lumicino, soprattutto in caso di vittoria di Varese a Masnago contro una Napoli che non sta vivendo il proprio miglior momento di forma.

Treviso ha battuto lo scorso weekend Pesaro, che in settimana ha messo sotto contratto Loudon Love. Ma che non hanno tesserato in tempo per questo turno. Quindi sarà a disposizione solo dal prossimo weekend, con Scott Bamforth che ha fatto ritorno negli Stati Uniti per gravissimi motivi familiari e che sarà out per il finale di stagione.

Insomma, fatte queste premesse, i pesaresi dovranno compiere una vera e propria impresa a Sassari, ma mai dire mai in questo pazzo campionato italiano, mentre è più semplice per Brindisi in casa con Treviso...

Leggi anche: Com’è andato l’esordio di Ste Gentile e Amar Alibegovic a Trapani?