I Los Angeles Clippers provano a stringere per Lonzo Ball

Lonzo Ball potrebbe tornare a giocare a Los Angeles entro pochi giorni: che fosse in partenza dai New Orleans Pelicans, non avendo nemmeno rinnovato il contratto nei mesi scorsi, era risaputo, secondo Marc Stein ora però i Clippers starebbero cercando di stringere per uno scambio entro la deadline di giovedì prossimo.

Ball sarà restricted free agent la prossima estate, i Clippers sono da tempo alla ricerca di un playmaker e l’attuale point guard di NOLA, 14.2 punti e 5.6 assist di media, potrebbe andare a completare il roster di Tyronn Lue.

The Clippers, with a well-chronicled need for a playmaking upgrade, are exploring trade routes to acquiring New Orleans' Lonzo Ball before next Thursday's NBA trade deadline, league sources say.

— Marc Stein (@TheSteinLine) March 19, 2021