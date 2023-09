I New York Knicks hanno messo nel mirino Giannis Antetokounmpo

I New York Knicks stanno vivendo una crescita evidente nelle ultime stagioni.

Adesso la franchigia della Grande Mela sembra intenzionata a fare un ulteriore step per diventare una vera contender. Nelle idee della dirigenza, il giocatore ideale per salire ancora di livello sarebbe Giannis Antetokounmpo.

Secondo SNY il greco non sarebbe più così convinto di restare a vita ai Milwaukee Bucks e non ha ancora iniziato ad ascoltare le offerte di rinnovo del contratto in scadenza nel 2025. Ecco perché i Knicks potrebbero andare all’assalto nei prossimi mesi, potendo mettere sul piatto quattro prime scelte future già acquisite, oltre a quelle che spettano loro di diritto. Inoltre i Knicks hanno nel proprio roster diversi giocatori interessanti che non percepiscono stipendi elevati, elementi che permetterebbero a Milwuakee di creare un “contorno” molto interessante e di avere lo spazio salariale per dare l’assalto a una stella che sostituisca Giannis.

Per il momento non ci sono trattative ma New York starebbe pianificando il suo futuro con l’obiettivo di arrivare ad Antetokounmpo, via trade oppure anche alla scadenza del suo accordo attuale. Ricordiamo che nella stagione alle porte il fenomeno greco oltre 45 milioni di dollari, il prossimo anno sfiorerà i 48 e ha in mano una player option da quasi 52 milioni per la stagione 2025/26.