I Toronto Raptors hanno scelto il nuovo coach e non sarà Scariolo

Sergio Scariolo non sarà il prossimo allenatore dei Toronto Raptors: i canadesi nelle scorse ore hanno scelto Darko Rajakovic, un altro dei finalisti. Il serbo, 44 anni, è stato finora solo assistente in NBA: prima con i Thunder dal 2014 al 2019, poi un anno a Phoenix e nelle ultime tre stagioni a Memphis.

Rajakovic, che a livello giovanile ha allenato la Stella Rossa prima di trasferirsi negli States, va a riempire l’ultimo vuoto tra le panchine NBA.

Scariolo si è complimentato sportivamente con il collega, dicendosi felice per l’occasione concessa ad un allenatore europeo come lui, cosa non scontata in NBA. Il tecnico bresciano, che si sta giocando lo Scudetto in questi giorni con la Virtus Bologna, ha un altro anno di contratto con i bianconeri. Negli scorsi mesi era stato accostato anche ad un ritorno al Real Madrid, ma con la Liga ancora in gioco e l’EuroLega vinta non è detto che i Blancos esonerino Chus Mateo al termine della stagione.

Congrats and good luck to my good friend coach @DRajakovic! Good choice, it’s great to see a european coach having an opportunity to prove his value as an NBA HC ! A heartfelt thank you to the Raptors, receive this consideration from what has been my team was very meaningful!

