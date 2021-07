I T’Wolves dicono no: Juancho Hernangomez non giocherà le Olimpiadi

Il recupero in extremis di Juancho Hernangomez, che durante la preparazione aveva subito un infortunio alla spalla, aveva fatto tirare un sospiro di sollievo alla Spagna, che avrebbe potuto contare su uno dei suoi migliori giocatori alle Olimpiadi. Il lungo è atterrato a Tokyo, ma nelle scorse ore è arrivato il veto dei Minnesota Timberwolves, squadra per la quale gioca: Hernangomez non parteciperà ai Giochi.

La franchigia ha deciso di non dare il proprio permesso per timore che l’infortunio alla spalla possa peggiorare. Hernangomez si è imbarcato su un volo per tornare in Spagna, al suo posto è stato convocato Xabi Lopez-Arostegui, ala classe 1997 di Valencia.

Il fratello di Juancho Hernangomez, Willy, lungo degli Charlotte Hornets, ha reagito alla notizia con molta stizza, su Twitter.

😡😡😡😡😡…… — Willy Hernangómez Geuer (@willyhg94) July 24, 2021