Il Canada non cambia le regole: i novax non giocheranno a Toronto

Allo stato attuale delle cose, non è cambiato nulla sul tema vaccino contro il COVID-19 in Canada. Ciò significa che i giocatori e lo staff che giocheranno in casa dei Toronto Raptors in questa stagione NBA 2022-2023 devono essere vaccinati per entrare nella nazione.

Ci sono ancora delle eccezioni alla regola, ma dovrebbe essere per un valido motivo medico. Per non parlare del fatto che spetta al Canada decidere cosa è valido o meno. Detto questo, ai giocatori NBA non vaccinati verrà negato l’ingresso e non potranno giocare contro i Raptors.

“Fonti: la NBA ha informato le squadre oggi tramite memo che, allo stato attuale, i giocatori NBA non vaccinati senza un valido motivo medico non saranno ancora idonei a giocare a Toronto per la stagione 2022-2023”, scrive Jake Fischer di Bleacher Report su Twitter.

Sources: NBA informed teams via memo today that, as it stands, non-vaccinated NBA players without a valid medical reason will still be ineligible to play in Toronto for the 2022-23 season. — Jake Fischer (@JakeLFischer) August 8, 2022

L’NBA non avrà protocolli COVID-19 in atto per il 2022-23 ma, nonostante ciò, non può impedire al Canada di istituire il proprio regolamento contro il COVID-19. Anche i giocatori della MLB in visita ai Toronto Blue Jays devono essere vaccinati, con le persone non vaccinate che scelgono di saltare le loro partite a Toronto.

Nella NBA ci sono un certo numero di individui di spicco che non sono ancora vaccinati, con il capofila Kyrie Irving che ha saltato la maggior parte della campagna 2021-22 a causa della sua posizione sul vaccino. In precedenza non era in grado di giocare in casa a causa delle scelte della città di New York. Ci sono anche artisti del calibro di Matisse Thybulle e Michael Porter Jr. che in precedenza si erano rifiutati di farsi il vaccino.

