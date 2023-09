Il Canada rischia, Shai e Brooks battono la Spagna e la eliminano

Il Canada ha deciso deliberatamente di complicarsi la vita perdendo due giorni fa contro il Brasile e venendo costretto dalla vittoria della Lettonia di oggi a superare la Spagna per accedere ai quarti di finale. Per molti tratti della partita contro la Roja, i canadesi sono vicinissimi a uscire, fin dal primo tempo quando vanno anche a -10 grazie al grande avvio di Willy Hernangomez. Nel terzo periodo i canadesi tornano sotto, una tripla di RJ Barrett vale il -2 e poco dopo un recupero di Powell vale il pareggio di Dillon Brooks a quota 52. La Spagna ha la forza di riprendersi e chiudere la frazione con un parziale di 11-0 per il 73-61.

Il quarto quarto è tutto ciò che un appassionato imparziale può desiderare: due squadre che lottano fino all’ultimo per il passaggio del turno. Books e Shai Gilgeous-Alexander riducono lo svantaggio, ma la Spagna risponde con Aldama per il nuovo +6. Una tripla di Alexander-Walker tiene in vita il Canada, l’attacco spagnolo si inceppa e SGA può accorciare nuovamente. L’uomo della partita è però Brooks, che prima segna la tripla dell’80-80 e sul possesso successivo spinge Abrines a perdere palla. Il possesso, senza Barrett uscito per 5 falli, va ovviamente nelle mani di Gilgeous-Alexander, che elegantissimo segna i punti del vantaggio e poi ruba palla sull’azione successiva. Inizia così il valzer dei liberi, con la Spagna che torna -3 e spera nella preghiera di Abrines da centrocampo sulla sirena. Niente da fare: dentro-fuori, e risultato finale che sorride al Canada 85-88.

I canadesi incontreranno la Slovenia di Luka Doncic nella giornata di mercoledì. La Spagna, campionessa in carica, saluta invece il torneo alla seconda fase chiudendo forse un ciclo.

Spagna: W. Hernangomez 25, Aldama 20, Abrines 11

Canada: Gilgeous-Alexander 30, Brooks 22, Barrett 16

