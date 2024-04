Shane Larkin ha rifiutato un’offerta FARAONICA del Fenerbahce

Shane Larkin giocherà ancora per l’Efes Istanbul. Il play con passaporto turco ha rifiutato una ricchissima offerta del Fenerbahce.

Larkin si appresta a firmare un rinnovo triennale con l’Efes che verserà nelle sue casse circa 10,5 milioni di euro complessivi. Gli acerrimi rivali del Fener avevano messo sul piatto uno stipendio ancora più elevato, vale a dire 11,5 milioni per un accordo della stessa durata. Larkin, però, ha deciso di non “tradire” l’Efes e diventerà un’autentica bandiera del club turco, stando al portale spagnolo Encestando.

In estate ci saranno molti cambiamenti in casa Efes con un nuovo coach e un rinnovamento del roster. Il punto da cui ripartire sarà Shane Larkin, assoluto protagonista a Istanbul dal 2018 con il back-to-back in EuroLega del 2021 e del 2022, tre scudetti, una coppa nazionale e tre supercoppe.