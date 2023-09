Borisa Simanic ha subito l’asportazione di un rene dopo la gara contro il Sud Sudan

Nei giorni scorsi è stato annunciato che Borisa Simanic, lungo della Serbia, non avrebbe più giocato in questo Mondiale. I dettagli non erano molti e il giocatore attualmente free agent ha infatti saltato i match contro Italia e Repubblica Dominicana.

Ora si è scoperto che i problemi di Simanic sono ai reni e risalgono alla partita contro il Sud Sudan nei gironi. Durante la partita il serbo ha preso un duro colpo alla zona renale, lasciando anzitempo il match. Recatosi all’ospedale per un controllo, la situazione si è scoperta essere abbastanza grave con una emorragia interna dovuta proprio ad uno dei reni.

Simanic è stato operato d’urgenza nell’ospedale di Manila e gli è stato asportato un rene, come riportato dal Telegraf. Resta ora da capire quanto dovrà rimanere fuori l’ex lungo della Stella Rossa che nella passata stagione ha giocato in Liga con Zaragoza. È probabile che Borisa Simanic dovrà saltare parecchio tempo e non è nemmeno detto che possa tornare a giocare ad alti livelli.

Nuni Omot, il sudanese responsabile del colpo a Simanic, ha commentato l’accaduto: “Non sono un giocatore scorretto e non lo sono mai stato. Dal profondo del mio cuore, chiedo scusa a chiunque ci sta guardando e al giocatore specificamente”.

