Paul Pierce dice di avere grossi problemi finanziari e chiede all’ex moglie di cessare i pagamenti

La carriera post-basket di Paul Pierce finora è stata tuttaltro che rose e fiori: la leggenda dei Boston Celtics, ritiratasi nel 2017, qualche anno fa aveva iniziato la carriera da opinionista TV venendo però licenziato dopo che aveva avviato una live su Instagram in cui beveva, fumava, giocava d’azzardo e si era circondato di spogliarelliste. L’esperienza televisiva di Pierce non è comunque finita lì, ha proseguito a collaborare con Fox Sports fino allo scorso agosto, quando avrebbe ricevuto l’ultimo pagamento di 119.000 dollari.

Ora, come riportato da TMZ, Pierce avrebbe denunciato grosse difficoltà economiche al tribunale, chiedendo alla ex moglie Princess Santiago di ritirare la richiesta di circa 50.000 dollari per spese legali e commercialista forense. Stando alla versione di Pierce, l’ex capitano dei Celtics pagherebbe mensilmente circa 28.000 dollari per il mantenimento dei figli e altri 20.000 dollari di alimenti alla ex moglie, avrebbe “solo” 300.000 dollari in banca e 3 milioni di dollari di proprietà varie. La richiesta al tribunale si contestualizza con questa lista di spese “fisse”, a cui vanno sommate 48.000 dollari di spese che includono, oltre al sostentamento dei figli, anche cene fuori casa, vestiti e intrattenimento. Dai numeri citati da TMZ, emerge comunque che Pierce spenderebbe circa 7.000 dollari al mese per mangiare fuori casa e 3.500 di intrattenimento (senza specificare quale).

Secondo la versione della moglie, Paul Pierce starebbe solo cercando una scusa per non pagarle le spese legali.