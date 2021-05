Il Covid colpisce ancora in A2: San Severo in quarantena, rinviate due partite

Il Covid-19 continua a colpire il basket italiano. Gli ultimi due casi si sono registrati a San Severo e hanno portato la ASL locale a mettere in quarantena tutta la squadra pugliese.

Rinviate perciò le partite dell’Allianz contro Casale Monferrato (in programma domani) e Orzinuovi (prevista per il 16 Maggio).

Due rinvii che mettono in seria difficoltà il calendario del Girone Blu, dove si lotta per evitare i playout. Un gruppo che nelle ultime settimane ha visto le grandi difficoltà della NPC Rieti. I sabini infatti hanno concluso in quattro contro Casale Monferrato e hanno concluso nel terzo quarto la gara con Orzinuovi per essere rimasti senza giocatori.

Situazione comunque apertissima visto che solamente le prime due otterranno la salvezza diretta e le altre disputeranno i playout con seconda e terza del Girone Nero, composto da Biella, Stella Azzurra e Bergamo.

Al momento nel Blu ci sono in testa Capo d’Orlando, Orzinuovi e Casale a 10, poi Latina a 8, San Severo a 6 e Rieti a 4.

Foto Cestistica San Severo

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.