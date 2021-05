Rieti ha concluso la partita contro Orzinuovi con 4 giocatori in campo

Pochi giorni fa in Serie A2 c’era stato il caso di Ferrara, in campo con 6 giocatori su un possesso decisivo. Ieri sera, nella partita tra Rieti e Orzinuovi, una situazione opposta: i laziali sono stati costretti a giocare in 4 una buona parte della partita per aver esaurito i giocatori disponibili.

Rieti si è presentata con 6 giocatori a referto, cosa che già era destinata a mettere in difficoltà coach Alessandro Rossi. Dopo appena 3′, la peggiore notizia possibile: infortunio per Matteo Piccoli, obbligato a lasciare la sua squadra in 5 per il resto della partita. A 2′ dalla fine del terzo quarto, infine, l’espulsione di Nikola Nonkovic per 5 falli.

L’uscita dell’ala croata ha costretto Rieti a giocare in 4 per i restanti 2′ della frazione e per tutto il quarto periodo. Un divario che al momento dell’infortunio di Nonkovic era di 9 punti si è inevitabilmente ampliato fino al 94-63 finale, con 37-20 di parziale nell’ultimo quarto.

