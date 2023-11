Il Draft diviso su due giorni: la proposta sul tavolo della NBA

Da quando esiste, il Draft NBA è sempre stato un evento unico, organizzato poco dopo la fine della stagione. Ma dall’anno prossimo le cose potrebbero cambiare: secondo Shams Charania infatti la NBA starebbe pensando di dividere la manifestazione su due giorni, uno dedicato al primo round e uno al secondo.

L’idea sarebbe stata già discussa con vari dirigenti e potrebbe diventare realtà in futuro. I GM delle franchigie pensano sarebbe più efficiente dividere l’evento su due giorni perché avrebbero più tempo a disposizione per concentrarsi su primo e secondo round, separatamente.

The concept has been increasingly discussed in recent meetings as team executives believe they could better utilize more time for both first and second rounds. https://t.co/t9Cwt2fJKr

